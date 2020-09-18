Глава сельского поселения в Крыму лишен прав за пьяную езду

Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма лишен права на управление транспортными средствами и оштрафован за езду в нетрезвом виде.

Как сообщила пресс-служба Кировского райсуда, в удовлетворении поданной на это решение апелляции ему отказано.

«В июле 2020 года постановлением мирового судьи обвиняемый был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП, и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев», – говорится в сообщении.

Не согласившись с наказанием, нарушитель подал жалобу на постановление мирового судьи в Кировский райсуд. «Решением судьи Кировского районного суда постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба обвиняемого – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», – добавили в суде.

Согласно материалам дела, в декабре 2019 года водитель, управляя автомобилем марки Lada Priora, был остановлен инспектором ДПС. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, а после отказа направили в медицинское учреждение. Там нарушитель тоже не выполнил требования врача о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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