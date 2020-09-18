Где в Севастополе появятся новые переходы

Около 40 новых пешеходных переходов оборудовано в Севастополе в 2020 году. Половина приходится на дороги, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В качестве примера можно привести переходы на ул. Раенко в Инкермане, ул. Ситникова в Балаклаве, ул. Меньшикова. В общей сложности в рамках приведения дорог в порядок здесь обустроено 8 новых пешеходных переходов. На каждом из них предусмотрено понижение бордюров для удобства маломобильных горожан.

Только что силами Севавтодора завершено обустройство новых пешеходных переходов на ул. Шевкопляса (на пересечении с Симферопольским шоссе и с ул. Малиновского). При этом были учтены интенсивность движения и «устоявшиеся пешеходные потоки» в направлении ул. Менжинского, детского сада, школы-интерната, аптеки, банка и МФЦ.

Еще два новых пешеходных перехода, как сообщает пресс-служба правительства, появятся в ближайшее время на ул. Мира. Здесь также проводились работы по замене бордюров, ремонту тротуаров и укладке нового асфальтобетонного покрытия. На данный момент они уже завершены. Перед вводом объекта в эксплуатацию переходы будут оборудованы возле школы № 30 и на стыке ул. Мира и ул. Новикова.

Напомним и о случаях, когда переходы возвращаются на свои привычные места по настоянию пешеходов. Так, в середине августа жителям удалось отстоять переход в районе домов №№ 136 и 99 на проспекте Генерала Острякова. Есть надежда и на возвращение перехода в районе ТЦ «Sea Mall».

Для справки: В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние будет приведено более 90 севастопольских автомобильных дорог общей протяженностью 65 км. На 61 объекте работы уже завершены.

В тексте использованы материалы: Форпост

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