Аэропорт Симферополя сообщил о падении пассажиропотока

Пассажиропоток аэропорта Симферополь с начала года сократился на 21,7% из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба аэроузла.

«В период с 1 января по 31 августа 2020 года аэропорт обслужил 2,9 млн пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток уменьшился на 809 тыс. человек (21,7%), а авиатрафик — на 4 780 рейсов (17,2%) на прилет и вылет. Сокращение показателей связано с резким падением авиаперевозок из-за COVID-19 весной и в первой половине лета», – говорится в сообщении.

По данным аэропорта, в этом году самыми популярными направлениями полетов в аэропорту Симферополь стали города в России – Москва и Санкт-Петербург.

«Из московских аэропортов в Крым и обратно перевезено 1,738 млн человек, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время рейсами между Симферополем и Санкт-Петербургом воспользовались 365 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом летний пассажиропоток на этом направлении сократился на 23,6%. Полеты между столичными аэропортами и Крымом выполняли 11 авиакомпаний, а из Санкт-Петербурга — пять авиаперевозчиков», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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