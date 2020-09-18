COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе

фото © strana.ua

Медики за минувшие сутки выявили в Севастополе 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города, передает «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 18 сентября зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 7 до 88 лет, среди них 21 местный житель и три привозных случая», – указано в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 737 человек. В настоящий момент в стационарах находится 181 человек. Выздоровели 506 человек, 21 человек умер. На данный момент в инфекционной больнице находятся под наблюдением 217 человек, в городской больнице №9 – 183. Под наблюдением по месту жительства – 456 человек.

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали 79 новых случаях COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 3573 случая новой коронавирусной инфекции.

Выздоровевших за весь период – 2 276 человек, из них 63 за последние сутки. Общее число скончавшихся COVID-положительных пациентов в республике составило 46 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане жалуются на организацию питания ковидных больных. Жители Крыма жалуются на организацию питания больных Covid-19. Людей смущает не только качество и объемы блюд, но и график подачи пищи.

Стало известно кто в Крыму первым получит прививку от COVID. Первыми вакцину получат медики, работающие в «красной зоне», в ковидных госпиталях.

В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки. За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.

Власти Крыма приостановил работу почти 50 объектов из-за COVID-19. Роспотребнадзор приостановил деятельность почти полусотни объектов за три месяца на срок от 30 до 90 дней.