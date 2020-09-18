Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки в Крыму скончались два пациента с COVID-19 ● Крымчане жалуются на организацию питания ковидных больных ● Стало известно кто в Крыму первым получит прививку от COVID ● В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки ● Власти Крыма приостановил работу почти 50 объектов из-за COVID-19
COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе
фото © strana.ua
Медики за минувшие сутки выявили в Севастополе 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города, передает «Новый Севастополь».
«По состоянию на утро 18 сентября зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 7 до 88 лет, среди них 21 местный житель и три привозных случая», – указано в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 737 человек. В настоящий момент в стационарах находится 181 человек. Выздоровели 506 человек, 21 человек умер. На данный момент в инфекционной больнице находятся под наблюдением 217 человек, в городской больнице №9 – 183. Под наблюдением по месту жительства – 456 человек.
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали 79 новых случаях COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 3573 случая новой коронавирусной инфекции.
Выздоровевших за весь период – 2 276 человек, из них 63 за последние сутки. Общее число скончавшихся COVID-положительных пациентов в республике составило 46 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе
Медики за минувшие сутки выявили в Севастополе 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки
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