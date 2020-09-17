Застройщик Фиолента в Севастополе все-таки заплатит штраф

Компания «Порфир», застроившая побережье мыса Фиолент комплексом апартаментов «Фиолент Village», не смогла добиться отмены штрафа, выписанного главным управлением природных ресурсов и экологии Севастополя за незаконное пользование водными ресурсами.

Об этом сообщает телеканал НТС со ссылкой на решение Арбитражного суда Центрального округа.

Напомним, фирма, подконтрольная семье бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, привлечена к административной ответственности за нарушение требований законов РФ в сфере охраны водных объектов и охраны недр. За это ООО «Порфир» было оштрафовано на 800 тысяч рублей.

Контора не согласилась с решением и попыталась его оспорить. Однако единственное, чего удалось добиться застройщику, – это снижение суммы штрафа до 400 тысяч рублей. Такое решение было принято Арбитражным судом города Севастополя в марте 2020 года.

ООО «Порфир» попыталось обжаловать это решение в 21-й арбитражном апелляционном суде, но снова безуспешно. В июне 2020 года суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Застройщик подал кассацию. Но и в этом случае Арбитражный суд Центрального округа встал на сторону Севприроднадзора и сохранил решения судов предыдущих инстанций в силе.

Таким образом, если ООО «Порфир» не попытается обжаловать это решение в Верховном Суде, компания заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, по мнению жильцов апартаментов «Фиолент Village», застройщиком которых выступил «Порфир», компания привлечена к ответственности за выброс нечистот 7 июня 2019 года.

Кроме того, факт незаконной выдачи фирме «Порфир» разрешения на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства здания на Фиолентовском шоссе, 134 стал одним из эпизодов уголовного дела заведенного против экс-директора департамента архитектуры Александра Моложавенко.

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