Власть
Замглавы администрации Кировского района Крыма обвиняется во взяточничестве
Заместитель главы администрации Кировского района Крыма обвиняется в покушении на получение взятки.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Кировского района Республики Крым. Ему предъявлено обвинение в покушении на получение взятки должностным лицом (часть 3 статьи 30 часть 3 статьи 290 УК РФ). Его знакомому вменяется покушение на дачу взятки (часть 3 статьи 30 часть 3 статьи 291 УК РФ)», – сообщила Постнова.
Следователи установили, что замглавы администрации района поручил своему другу получить взятку в размере 100 тысяч рублей от представителя компании, чтобы помочь ей не попасть в реестр недобросовестных подрядчиков.
«Доверенное лицо и замглавы не смогли довести свои преступные намерения до конца, поскольку были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в Феодосии», – добавила Постнова.
От фигурантов уголовного дела получены явки с повинной. Суд поместил их под домашний арест.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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