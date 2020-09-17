Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольцев призывают носить маски ● Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44 ● Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки ● Из-за эпидемии: в России стали отменять поездки школьников в Крым ● Власти Крыма пока не собираются наказывать граждан за прогулки без масок
Все больше и больше: сводка по COVID в Севастополе за сутки
фото © pravda.com.ua
За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели еще 20 человек.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Заболевшие – люди в возрасте от 32 до 87 лет, среди них 16 местных жителей и четыре привозных случая», - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Крыму за прошедшие сутки выявили еще 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
За весь период исследования почти 3, 5 тысячи человек заболели. На данный момент около 2,2 тысяч пациентов уже выздоровели. Более 600 заразившихся не имели никаких симптомов заболевания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44. За последние сутки в республике скончался еще один зараженный COVID.
Крымчан приглашают вступать в Регистр доноров костного мозга. Благотворительная организация «Русфонд» приглашает жителей и гостей Крыма вступать в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ). Как сообщили в РДКМ, сделать это можно в местных отделениях сети клиник «Ивитро».
Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции.
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