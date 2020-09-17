Все больше и больше: сводка по COVID в Севастополе за сутки

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За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели еще 20 человек.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Заболевшие – люди в возрасте от 32 до 87 лет, среди них 16 местных жителей и четыре привозных случая», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Крыму за прошедшие сутки выявили еще 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За весь период исследования почти 3, 5 тысячи человек заболели. На данный момент около 2,2 тысяч пациентов уже выздоровели. Более 600 заразившихся не имели никаких симптомов заболевания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44. За последние сутки в республике скончался еще один зараженный COVID.

Крымчан приглашают вступать в Регистр доноров костного мозга. Благотворительная организация «Русфонд» приглашает жителей и гостей Крыма вступать в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ). Как сообщили в РДКМ, сделать это можно в местных отделениях сети клиник «Ивитро».

Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции.

Из-за эпидемии: в России стали отменять поездки школьников в Крым. Призовая поездка победителей конкурса сочинений о войне в Севастополь обязательно состоится, но не сейчас.