Водолазы очищают Севастопольскую бухту от затопленных объектов

Водолазы аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота проводят работы по подъему со дна Севастопольской бухты затопленных объектов.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пять объектов уже подняты на поверхность.

«Водолазные специалисты выполняют поставленные задачи в рамках ранее запланированных работ по расчистке дна в Графской бухте (Нефтегавань). Всего запланировано к подъему 13 объектов, из которых 5 уже подняты на поверхность. Поднимаемые со дна объекты представляют собой в основном плавпричалы различных типов, затопленные в прошлом веке», – говорится в сообщении.

Ввиду различного состояния затопленных плавпричалов к работам привлечены специалисты Центра материально-технического обеспечения флота, которые обеспечивают работу оборудования для продувки объектов сжатым воздухом.

К работам привлечены силы аварийно-спасательного отряда ЧФ, в том числе спасательное судно «Эпрон», водолазное морское судно «ВМ-154», многофункциональный модульный катер катамаранного типа «СМК-2169», рейдовый водолазный катер «РВК-1112» и плавкраны. Обследование объектов на дне, остропку и обеспечение подъема выполняют 15 водолазных специалистов аварийно-спасательного отряда ЧФ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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