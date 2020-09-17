Власти Крыма пока не собираются наказывать граждан за прогулки без масок

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Жителям Крыма Роспотребнадзор рекомендовал носить медицинские маски в связи с пандемией коронавируса. Тех, кто не собирается этого делать, штрафовать не будут.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

«В обязанности граждан входит масочный режим. Это касается и общественного транспорта. Каких-либо применений санкций не предусмотрено. Большую роль играет самосознание горожан, ведь они могут и зайти в маске, а потом ее снимают», - сказал он.

По словам Роика, ответственность за нахождение в общественном месте человека без маски несет также и администрация того хозяйствующего объекта, где находится гражданин. То есть, предупреждение делают как самому крымчанину без маски, так и администрации, чьи сотрудники на входе пустили его.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Новости

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