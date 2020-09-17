Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму продлили запрет на посещение пациентов больниц ● В Севастополе приезжий умер от COVID-19 ● В Севастополе COVID-19 заразились пенсионеры: сводка за сутки ● Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса ● Более 250 детей переболели COVID-19 в Крыму с начала пандемии
Власти Крыма пока не собираются наказывать граждан за прогулки без масок
фото © gazeta.ru
Жителям Крыма Роспотребнадзор рекомендовал носить медицинские маски в связи с пандемией коронавируса. Тех, кто не собирается этого делать, штрафовать не будут.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.
«В обязанности граждан входит масочный режим. Это касается и общественного транспорта. Каких-либо применений санкций не предусмотрено. Большую роль играет самосознание горожан, ведь они могут и зайти в маске, а потом ее снимают», - сказал он.
По словам Роика, ответственность за нахождение в общественном месте человека без маски несет также и администрация того хозяйствующего объекта, где находится гражданин. То есть, предупреждение делают как самому крымчанину без маски, так и администрации, чьи сотрудники на входе пустили его.
Ранее сообщалось, что в Крыму за сутки еще один человек умер от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 за все время наблюдения составило 44 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Новости
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе приезжий умер от COVID-19. За прошедшие сутки в Севастополе была зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19.
В Севастополе COVID-19 заразились пенсионеры: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19.
Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса. С июля Роспотребнадзор исследовал более 700 проб из внешней среды на новую коронавирусную инфекцию.
Более 250 детей переболели COVID-19 в Крыму с начала пандемии. Крымские медики оказали помощь 253 несовершеннолетним пациентам с коронавирусной инфекцией с момента начала распространения вируса на полуострове.
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