В Симферополе введут новые меры из-за эпидемии коронавируса

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В Симферополе будут тщательнее контролировать меры противодействия COVID-19.

Об этом рассказал начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В Симферополе увеличили число мобильных групп. Теперь их будет 10. В них будут входить сотрудники администрации города, МЧС, МВД и Роспотребнадзора. Специалисты будут проводить мониторинг хозяйствующих субъектов, ТЦ, магазины, кафе. Будут проверять, как соблюдаются меры предосторожности, прописанные Роспотребнадзором», - сказал он,

Роик добавил, что проверка коснется журналов термометрии, дезинфекции, наличия антисептических средств, наличия масок и перчаток у продавцов, а также рециркуляторов в помещениях.

В случаях, когда проверяющие все-таки нашли нарушения, предпринимателю дается один день на устранение ошибок. Если после этого недостатки не устранены, то материалы проверки отправляются в Роспотребнадзор для принятия решения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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