Происшествия
В Симферополе упавшее дерево раздавило BMW
В службу спасения поступило сообщение о том, что по ул. Караманова, 3 в Симферополе требуется помощь в деблокации легкового автомобиля «BMW» из-под упавшего дерева.
Об этом сообщили в МЧС.
К месту происшествия оперативно были направлены 3 сотрудника из состава дежурной смены Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии, стало известно, что в результате падения дерева на легковой автомобиль пострадавших нет.
— Спасатели, с использованием специализированного инструмента провели комплекс работ по арбористике, в результате чего, легковой автомобиль был деблокирован, — сообщили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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