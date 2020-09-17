В Севастополе за бесценок распродают земли в Балаклаве

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В Севастополе представители садоводческого некоммерческого товарищества в спешном порядке продают землю на территории, включенной в перечень перспективных ООПТ.

Предложение приобрести участок площадью восемь соток в видовой точке Балаклавы на сайте объявлений о продаже недвижимости обнаружил журналист телеканала «Первый Севастопольский» Антон Пархоменко.

Как уточняется, после приобретения участка у ног счастливых владельцев раскинется «Ночная Балаклава» – именно так называется СНТ, цена вопроса – 200 тысяч рублей.

Низкая стоимость участка вызвала сомнения в законности очередной земельной схемы – ситуация прояснилась после звонка журналиста продавцу земли. По словам представителя СНТ «Ночная Балаклава», цена объясняется тем, что товарищество создается с нуля и участки расходятся как горячие пирожки.

«Это дешевая получается для первых 20 участников только. Как только собираем 4 миллиона (20 участков продаем), подаем документы на оформление самой земли – межевание сразу же и кадастровый номер. Только вы думайте быстрее, потому что я же говорю – быстро расходятся участки», – пояснил продавец, предупреждая, что после внесения в кадастр цена участков возрастет.

В связи с этим, отмечает Антон Пархоменко, непонятно, за что же будут платить потенциальные покупатели.

Как уточняется, в размещенном на сайте продаж видеоролике (на момент выхода материала видео было удалено с сайта продаж недвижимости, - прим.) показана схема расположения будущих участков СНТ – всего на 9 гектарах планируется разместить более 80 участков.

По словам директора юридической фирмы «Астрея» Дениса Лалаева, разница между продажей земли и тем, что предлагается в объявлении, есть: земля в указанном месте продаваться не может, считает эксперт.

«Она <предлагаемая земля> даже не находится сейчас вообще у кого-то в собственности (кроме города) для того, чтобы провести по ней отчуждение. То есть, когда по этому объявлению кто-то, так скажем, заплатит деньги, максимум, на что он может рассчитывать, – это то, что он вступит в кооператив», – отметил он.

Такая последовательность действий – когда сначала создается кооператив, а затем его члены обращаются к властям с просьбой выделить землю под садоводство, – возможна, но требовать ее выделения в конкретном месте никто не может, пояснил юрист.

«Нигде не сказано, что государство или муниципалитет обязаны выделить именно этот земельный участок, который запрашивает товарищество», – уточнил Денис Лалаев.

Непонятно также, на основании чего будут передаваться деньги продавцу – будут ли 200 тысяч рублей засчитываться в качестве членского взноса в кооператив или выдаваться просто на руки под «честное слово»?

Возможно, вернуть эти деньги доверчивые покупатели уже не смогут, предостерегает Денис Лалаев.

«Если не удастся получение этого земельного участка, члены кооператива в итоге все равно обратятся к председателю – верните денежные средства. Вернуть их станет невозможно, потому что у кооператива ничего нет, соответственно. И куда расходовались эти деньги – займет много времени, чтобы выяснить, куда они передавались», – отметил он.

В свою очередь представитель СНТ «Ночная Балаклава» в благополучном исходе предприятия не сомневается и уверяет, что никаких сложностей и ограничений для получения земли не возникнет – надо просто заплатить деньги и подождать от трех до шести месяцев.

«Нет, там нет никаких ограничений – все было проверено, это не природоохранная зона и она не состоит на учете у защиты памятников», – утверждает он.

Однако по словам депутата заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова, территория у горы Спилия(Аскети) площадью около 110 гектаров включена в перечень перспективных ООПТ регионального значения – он был утвержден городским заксобранием в июле 2019 года.

Тем не менее попытки освоить эти земли не прекращаются, как видим, по сей день – на Яндекс-картах уже даже размечены адреса земельных участков, которые их владельцам вряд ли удастся использовать.

Такая практика, когда продают земельные участки, строительство на которых невозможно, для Севастополя не редкость, напомнил Горелов. Депутат порекомендовал потенциальным покупателям земли в Севастополе быть бдительнее, и прежде чем совершать сделку, обратиться в департамент архитектуры и градостроительства.

«У граждан, которые неосмотрительно приобретают по бросовым ценам земельные участки на территориях, прилегающих к горе Спилия (Аскети), в дальнейшем могут возникнуть непреодолимые препятствия с точки зрения реализации их предполагаемых прав на строительство», – предупреждает парламентарий.

В тексте использованы материалы: Форпост

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