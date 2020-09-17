Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Все больше и больше: сводка по COVID в Севастополе за сутки ● Севастопольцев призывают носить маски ● Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44 ● Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки ● Из-за эпидемии: в России стали отменять поездки школьников в Крым
В правительстве Крыма выявлен еще один заболевший коронавирусом
фото © Крым.Реалии
В правительстве Крыма выявлен еще один, заболевший ковидом.
Глава РК Сергей Аксенов подписал указ о назначении заместителя министра экономического развития республики Оксаны Механичевой временно исполняющей обязанности министра экономики.
По данным РИА 82, ротация кадров связана с тем у министра Дмитрия Шеряко подтвержден тест коронавирус.
Напомним, 10 сентября с ковидом госпитализировали вице-премьера РК Елену Романовскую.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Новый день
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