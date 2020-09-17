В правительстве Крыма выявлен еще один заболевший коронавирусом

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В правительстве Крыма выявлен еще один, заболевший ковидом.

Глава РК Сергей Аксенов подписал указ о назначении заместителя министра экономического развития республики Оксаны Механичевой временно исполняющей обязанности министра экономики.

По данным РИА 82, ротация кадров связана с тем у министра Дмитрия Шеряко подтвержден тест коронавирус.

Напомним, 10 сентября с ковидом госпитализировали вице-премьера РК Елену Романовскую.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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