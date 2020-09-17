Водный кризис
Развитие сюжета: Симферопольское водохранилище высохло и поросло травой ● До Феодосии и Керчи протянут водовод от Северо-Крымского канала ● В некоторых районах Симферополя воду будут давать на час меньше ● Аксенов о ситуации с водой: «Рассчитываем только на свои силы и свою страну» ● Власти Симферополя - крымчанам: «Мойте руки антисептиком»
В Крыму ужесточают пользование водой для частных хозяйств
фото © vodopodgotovka-vodi.ru
Для легального создания колодца во дворе частного дома нужна лицензия.
Проблему острой нехватки воды жители Крыма пытаются решить своими силами. Многие задумываются о собственном колодце во дворе. Казалось бы, задача – пробурить скважину – проста, но даже в ней нашлись подводные камни.
Лицензионных скважин в регионе больше 1,5 тысяч. Но тех, кому закон не писан, не меньше. Так, в Советском районе специалисты Минэкологии Крыма нашли несколько нелегальных колодцев, хозяевам которых выписали штраф.
У себя во дворе пробурить скважину можно, но хозяева обязаны пользоваться водой самим, а не выставлять ее на продажу. Объем добычи не должен превышать 100 кубометров в сутки. Но из горизонта запрещено добывать питьевую воду.
- Если в данном, допустим, селе или сельском населенном пункте горизонт используется для водоснабжения населения, брать оттуда воду запрещается. То есть, надо использовать либо верховодку, либо другие нижележащие водоносные горизонты, - объяснил замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алексей Яценко, слова которого приводит Крым 24.
Для создания колодца, конечно, нужна лицензия. Ее можно получить в Минприроде Крыма. Там же специалисты подробно расскажут и покажут, как без вреда для окружающей среды пробурить скважину. Владельцев нелегальных колодцев беспощадно штрафуют: обычных граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, должностных – от 30 до 50 тысяч рублей, а юридических – от 800 тысяч до миллиона рублей.
Со временем вода в скважине может стать для питья непригодной и даже нанести вред почве.
- Когда мы много отбираем из скважин большие объемы, образуется так называемая депрессионная воронка, которая заполняется соленой водой, - уточнила заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ, кандидат географических наук Татьяна Бобра.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
До Феодосии и Керчи протянут водовод от Северо-Крымского канала. Главгосэкспертиза России одобрила смету проекта по строительству тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал (СКК) до Феодосии и Керчи.
В некоторых районах Симферополя воду будут давать на час меньше. В Симферополе скорректировали графики подачи водоснабжения в некоторых районах.
Как в Крыму будут бороться с потерями воды в теплосетях. Потери теплоносителя в отопительной системе жилого фонда в Крыму будут восполнять при помощи подкачки воды из резервных баков.
«Шахматный» фонтан в Симферополе обещают восстановить до конца года. В Симферополе запланированы работы по восстановлению 5 фонтанов до конца 2020 года. В их числе - «шахматный» фонтан в Екатерининском саду.
Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции.
«Он был мажор»: Бледанс объяснила, почему не вышла замуж за сына Ротару
Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с сыном певицы Софии Ротару Русланом Евдокименко. В юности они вместе много времени проводили в Крыму.
Конкурс «Мисс Крым 2020»: появилась информация о секретах закулисья фото
На днях в Ялте завершился единственный официальный конкурс красоты на полуострове «Мисс Крым — 2020». Главную корону республики завоевала юная ялтинка Дарья Ястремская.
Жители Крыма жалуются на отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах
Жители Крыма жалуются на массовое отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах. Не работают также мобильные приложения.
19 часов назад
Госкомрегистр временно приостанавливает прием граждан
19 часов назад
В Крыму ожидают резкое похолодание
17 часов назад
Симферопольское водохранилище высохло и поросло травой
14 часов назад
Гаишники забрали у жителя Симферополя паспорт за переход дороги в неположенном месте
Сотрудники одного из симферопольских экипажей ГИБДД увезли в неизвестном направлении паспорт гражданина, не пожелавшего сесть к ним в машину для составления протокола о нарушении правил дорожного движения.