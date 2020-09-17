В Крыму сотрудники полиции накрыли all inclusive наркопритон

Оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» установили, что 31-летняя жительница Красноперекопска организовала в своей квартире притон для наркопотребителей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Женщина на протяжении пяти месяцев предоставляла свое жилище наркозависимым приятелям. Хозяйка сомнительной квартиры щедро предлагала гостям не только помещение, но и приспособление для курения, а также медицинские шприцы для потребления наркотических средств. Все приспособления полицейские изъяли и отправили на экспертизу.

Эксперты выяснили, что остатки веществ, обнаруженные на изъятых приспособлениях, являются наркотическими – смола каннабиса и производное N-метилэфедрона, которое относится к так называемым «солям».

Отделением дознания МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации (содержание притона для потребления наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратуру Ялты возглавит выходец из Самарской области России. Новым прокурором Ялты станет старший советник юстиции Алексей Родивилов, ранее занимавший аналогичный пост в одном из районов Самары.

Гаишники забрали у жителя Симферополя паспорт за переход дороги в неположенном месте. Сотрудники одного из симферопольских экипажей ГИБДД увезли в неизвестном направлении паспорт гражданина, не пожелавшего сесть к ним в машину для составления протокола о нарушении правил дорожного движения.

Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях. К выбору контента для размещения в соцсетях нужно подходить очень внимательно. Фотографиями и изображениями с личных страниц могут воспользоваться грабители и мошенники.

Власти начали расследовать смерть избитого в Крыму российского диджея. Следком по РК и Севастополю начал расследовать смерть россиянина, избитого в селе Поповка Сакского района.