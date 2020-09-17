Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +28
море +23

Происшествия

В Крыму продолжают падать парапланеристы

11:07 четверг, 17 сентября 2020

В Бахчисарайском районе парапланерист потерял управление парапланом и упал. На помощь выезжали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Парапланерист приземлился в лесу, в районе северо–восточного склона горы Седам–Кая. Ему оказали неотложную помощь и на носилках доставили к автомобилю прибывшей скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», - сообщили в ведомстве.

В Бахчисарайском районе проходят соревнования по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан-парящий полет». Свое мастерство парапланеристы демонстрируют в районе горы Ирита-Кая перевала Бичку.

Однако за время проведения соревнований в этом году это уже третий несчастный случай. 13 и 15 сентября пострадали еще два планериста. Один из них запутался в деревьях и завис над руслом реки. Другой, житель Санкт-Петербурга, разбился во время соревнований и получил серьезные травмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четыре человека пострадали при лобовом ДТП в Черноморском районе. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Черноморском районе Крыма, в котором пострадали четыре человека.

Еще два парапланериста аварийно приземлились в Крыму. Два парапланериста, которые принимают участие в соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации в спортивной дисциплине «Параплан – парящий полет», проходящих на территории Бахчисарайского района, за последние сутки совершили аварийные посадки.

У берегов Алушты утонул человек. В районе Алушты в море утонул один человек.

Микроавтобус сбил семилетнего ребенка в Сакском районе. Водитель микроавтобуса сбил ребенка, играющего возле проезжей части, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.

Происшествия
Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Спасатели Севастополя рассказали подробности о трагедии в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Происшествия
В Херсонесе сорвался со скалы и погиб московский священник

В Херсонесе сорвался со скалы и погиб московский священник

В Севастополе трагически погиб священник из Москвы Александр Шумский. Известно, что он сорвался со скалы в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Коронавирус в Крыму
Крым получил первые дозы вакцины от COVID

Крым получил первые дозы вакцины от COVID

Республика Крым получила первые 42 дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Stars
«Он был мажор»: Бледанс объяснила, почему не вышла замуж за сына Ротару

«Он был мажор»: Бледанс объяснила, почему не вышла замуж за сына Ротару

Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с сыном певицы Софии Ротару Русланом Евдокименко. В юности они вместе много времени проводили в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации