В Крыму продолжают падать парапланеристы

В Бахчисарайском районе парапланерист потерял управление парапланом и упал. На помощь выезжали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Парапланерист приземлился в лесу, в районе северо–восточного склона горы Седам–Кая. Ему оказали неотложную помощь и на носилках доставили к автомобилю прибывшей скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», - сообщили в ведомстве.

В Бахчисарайском районе проходят соревнования по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан-парящий полет». Свое мастерство парапланеристы демонстрируют в районе горы Ирита-Кая перевала Бичку.

Однако за время проведения соревнований в этом году это уже третий несчастный случай. 13 и 15 сентября пострадали еще два планериста. Один из них запутался в деревьях и завис над руслом реки. Другой, житель Санкт-Петербурга, разбился во время соревнований и получил серьезные травмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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