Происшествия
В Крыму продолжают падать парапланеристы
В Бахчисарайском районе парапланерист потерял управление парапланом и упал. На помощь выезжали спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
«Парапланерист приземлился в лесу, в районе северо–восточного склона горы Седам–Кая. Ему оказали неотложную помощь и на носилках доставили к автомобилю прибывшей скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», - сообщили в ведомстве.
В Бахчисарайском районе проходят соревнования по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан-парящий полет». Свое мастерство парапланеристы демонстрируют в районе горы Ирита-Кая перевала Бичку.
Однако за время проведения соревнований в этом году это уже третий несчастный случай. 13 и 15 сентября пострадали еще два планериста. Один из них запутался в деревьях и завис над руслом реки. Другой, житель Санкт-Петербурга, разбился во время соревнований и получил серьезные травмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Четыре человека пострадали при лобовом ДТП в Черноморском районе. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Черноморском районе Крыма, в котором пострадали четыре человека.
Еще два парапланериста аварийно приземлились в Крыму. Два парапланериста, которые принимают участие в соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации в спортивной дисциплине «Параплан – парящий полет», проходящих на территории Бахчисарайского района, за последние сутки совершили аварийные посадки.
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