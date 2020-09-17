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Происшествия

В Крыму очевидец ДТП спас жизнь ребенку

21:50 четверг, 17 сентября 2020
В Крыму очевидец ДТП спас жизнь ребенку

фото © Pixabay

На трассе «Евпатория – Черноморское» произошло ДТП, в ходе которого пострадал ребенок.

Спасти детскую жизнь удалось благодаря действиям случайного очевидца.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

В лобовом столкновении автомобиля «Peugeot 301» и КАМАЗа под селом Воробьево пострадало 4 человека. Свидетелем аварии непроизвольностал Евгений Уршул, водитель пожарной команды воинской части пгт Новоозерное.

Мужчина не прошел мимо. Оноперативно оказал первую помощь одной из пассажирок, маленькой девочке, реанимировал ее, затем отвез вбольницуна своей машине.

Сейчас ребенок находится в лечебном учреждении. Врачи утверждают, что девочка осталась жива благодаря быстроте действий Евгения.

В тексте использованы материалы: МК

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