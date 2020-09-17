В Крыму для борьбы с COVID ждут «медицинский десант» из России

фото © Новости Крыма

Около 70 врачей будут направлены в Республику Крым для работы в госпиталях с COVID-пациентами по распоряжению Федерального медико-биологического агентства.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«Буквально на днях нам протянуло руку помощи ФМБА: партию врачей разных специальностей, в том числе самые востребованные – анестезиологи и медицинские сестры, которые работают в реанимационных условиях, - в количестве 70 человек они готовы предоставить», - предупредил чиновник на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Первая группа, 28 человек, прибудет на территорию республики в ближайшие дни, уточнил министр. Таким образом крымский минздрав сможет покрыть наметившийся кадровый дефицит, который в рамках республиканских медучреждений восполнить некем.

«Мы стараемся не снижать оказание плановой помощи – оттуда черпать кадры мы не можем. А оказание этой помощи (пациентам с COVID – ред.) предусматривает, что люди работают вахтовым методом, в течение 14 дней, потом у них обязательно должен быть перерыв. Это тоже дает накладку: двойной кадровый резерв нам нужно иметь под рукой, чтобы обеспечить эту цикличность. И здесь мы не стесняемся говорить о том, что где-то мы можем не справиться, и обращаемся на материковую часть России», - пояснил Лясковский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым получил первые дозы вакцины от COVID. Республика Крым получила первые 42 дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Все больше и больше: сводка по COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели еще 20 человек.

Севастопольцев призывают носить маски. В Севастополе действует масочный режим в закрытых помещениях, - напомнил сегодня глава города Михаил Развожаев.

Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44. За последние сутки в республике скончался еще один зараженный COVID.