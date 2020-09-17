Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.3
воздух +24
море +23

Коронавирус в Крыму

В Крыму для борьбы с COVID ждут «медицинский десант» из России

16:44 четверг, 17 сентября 2020
В Крыму для борьбы с COVID ждут «медицинский десант» из России

фото © Новости Крыма

Около 70 врачей будут направлены в Республику Крым для работы в госпиталях с COVID-пациентами по распоряжению Федерального медико-биологического агентства.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«Буквально на днях нам протянуло руку помощи ФМБА: партию врачей разных специальностей, в том числе самые востребованные – анестезиологи и медицинские сестры, которые работают в реанимационных условиях, - в количестве 70 человек они готовы предоставить», - предупредил чиновник на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Первая группа, 28 человек, прибудет на территорию республики в ближайшие дни, уточнил министр. Таким образом крымский минздрав сможет покрыть наметившийся кадровый дефицит, который в рамках республиканских медучреждений восполнить некем.

«Мы стараемся не снижать оказание плановой помощи – оттуда черпать кадры мы не можем. А оказание этой помощи (пациентам с COVID – ред.) предусматривает, что люди работают вахтовым методом, в течение 14 дней, потом у них обязательно должен быть перерыв. Это тоже дает накладку: двойной кадровый резерв нам нужно иметь под рукой, чтобы обеспечить эту цикличность. И здесь мы не стесняемся говорить о том, что где-то мы можем не справиться, и обращаемся на материковую часть России», - пояснил Лясковский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым получил первые дозы вакцины от COVID. Республика Крым получила первые 42 дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Все больше и больше: сводка по COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели еще 20 человек.

Севастопольцев призывают носить маски. В Севастополе действует масочный режим в закрытых помещениях, - напомнил сегодня глава города Михаил Развожаев.

Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44. За последние сутки в республике скончался еще один зараженный COVID.

Происшествия
Крымчанам, захваченным пиратами, угрожают смертью

Крымчанам, захваченным пиратами, угрожают смертью

Крымчанам, захваченным пиратами в Экваториальной Гвинее, угрожают смертью.

Коронавирус в Крыму
В Крыму для борьбы с COVID ждут «медицинский десант» из России

В Крыму для борьбы с COVID ждут «медицинский десант» из России

Около 70 врачей будут направлены в Республику Крым для работы в госпиталях с COVID-пациентами по распоряжению Федерального медико-биологического агентства.

Происшествия
Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Спасатели Севастополя рассказали подробности о трагедии в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Коронавирус в Крыму
Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44

Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44

За последние сутки в республике скончался еще один зараженный COVID.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации