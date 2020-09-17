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Власть

В Крым пытались завести центнер сомнительных устриц из России

14:57 четверг, 17 сентября 2020

105 кг устриц из Приморского края не допустили в Крым специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

При досмотре в грузовом аэропорту «Симферополь»  «устриц в раковине, живых» (105 кг)  из Приморского края, которые направлялись в столицу Крыма, установлено, что дата вылова морепродуктов 4 августа 2020 года, дата упаковки – 3 сентября текущего года.

Однако на маркировочной этикетке груза указана иная дата вылова – 16 марта 2020 года.

Таким образом, информация ветеринарно-сопроводительного документа не соответствует данным на маркировке.

Получатель из Симферополя в письменной форме отказался от груза, который вернули отправителю.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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