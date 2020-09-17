В Керчи голый парень разгромил заправку

В Керчи голый молодой человек в неадекватном состоянии разгромил автозаправочную станцию.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

— Молодой человек повредил витрины, припаркованную машину, бегал голый по территории заправочной станции и произносил какие-то «заклинания» до тех пор, пока не приехали сотрудники Росгвардии, — сообщают очевидцы.

Неадекватного человека поймали, уложили на пол и надели наручники.

— С юношей, который по всей видимости, под действием сильных наркотических средств, была девушка. Именно «богиня» (так называет ее парень) и надела на него штаны, — уточнили очевидцы.

По словам местных жителей до этого молодой человек «разнес» номер в отеле, выбил лобовое стекло автомобиля и голым бегал по центру города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Херсонесе сорвался со скалы и погиб московский священник. В Севастополе трагически погиб священник из Москвы Александр Шумский. Известно, что он сорвался со скалы в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Симферопольцу во время ремонта машины потребовалась помощь спасателей. Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» оказали помощь симферопольцу, который попал в сложную ситуацию во время ремонта автомобиля.

Под Симферополем легковой автомобиль «снес» припаркованную иномарку. В Симферопольском районе водитель отечественного автомобиля не рассчитал скорость и снес припаркованную у обочины иномарку, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.

В Крыму продолжают падать парапланеристы. В Бахчисарайском районе парапланерист потерял управление парапланом и упал. На помощь выезжали спасатели.