Происшествия
В Керчи голый парень разгромил заправку
В Керчи голый молодой человек в неадекватном состоянии разгромил автозаправочную станцию.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
— Молодой человек повредил витрины, припаркованную машину, бегал голый по территории заправочной станции и произносил какие-то «заклинания» до тех пор, пока не приехали сотрудники Росгвардии, — сообщают очевидцы.
Неадекватного человека поймали, уложили на пол и надели наручники.
— С юношей, который по всей видимости, под действием сильных наркотических средств, была девушка. Именно «богиня» (так называет ее парень) и надела на него штаны, — уточнили очевидцы.
По словам местных жителей до этого молодой человек «разнес» номер в отеле, выбил лобовое стекло автомобиля и голым бегал по центру города.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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