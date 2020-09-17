Происшествия
В Херсонесе сорвался со скалы и погиб московский священник
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В Севастополе трагически погиб священник из Москвы Александр Шумский. Известно, что он сорвался со скалы в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Информацию об этом опубликовал на своей странице в Facebook музыкант Юрий Лоза, который близко общался с Шумским, и подтвердили в пресс-службе Севастопольского благочиния.
«Как обухом по голове – вчера трагически погиб священник Александр Шумский. Подробностей не знаю, но основная информация такая – находясь на отдыхе в Херсонесе, сорвался со скалы и разбился», - написал Лоза.
Информация о гибели священника опубликована также на сайте храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках, в котором служил Александр Шумский.
«16 сентября трагически погиб клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках города Москвы иерей Александр Шумский, старейший священник на приходе. Настоятель, клирики и прихожане выражают искренние соболезнования супруге и семье новопреставленного о. Александра и молятся об упокоении почившего в селениях праведных», - говорится в сообщении.
Александр Шумский – известный православный публицист. В своих проповедях он говорил о патриотизме, борьбе с «пятой колонной» и либералами, ругал актера Ивана Охлобыстина и шоумена Ивана Урганта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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