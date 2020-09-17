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Происшествия

Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

фото © Новости Крыма

Спасатели Севастополя рассказали подробности о трагедии в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Там, напомним, сорвался со скалы и погиб московский священник Александр Шумский.

По данным ГКУ ЦГЗ г. Севастополь, ЧП произошло 16 сентября в 18:07 вечера. Шумский упал со скалы недалеко от пляжа «Солнечный» вместе со своим 7-летним внуком.

«Было установлено, что падение людей произошло с обрыва высотой около пяти метров. Мужчина от полученных травм скончался на месте, ребенок без сознания был передан спасателями в реанимационную карету и незамедлительно направлен в лечебное учреждение города», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали спасатели, медики, сотрудники полиции и следственного комитета. Причины и все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщалось, о смерти Шумского написал в соцсетях музыкант Юрий Лоза, эту информацию подтвердили в пресс-службе Севастопольского благочиния. Александр Шумский был известным православным публицистом, записывающим проповеди на YouTube. Ему было 66 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Происшествия
Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Спасатели Севастополя рассказали подробности о трагедии в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Происшествия
В Херсонесе сорвался со скалы и погиб московский священник

В Херсонесе сорвался со скалы и погиб московский священник

В Севастополе трагически погиб священник из Москвы Александр Шумский. Известно, что он сорвался со скалы в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

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