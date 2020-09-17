Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму ужесточают пользование водой для частных хозяйств ● Симферопольское водохранилище высохло и поросло травой ● До Феодосии и Керчи протянут водовод от Северо-Крымского канала ● В некоторых районах Симферополя воду будут давать на час меньше ● Аксенов о ситуации с водой: «Рассчитываем только на свои силы и свою страну»
Ученые назвали стоимость кубометра искусственных осадков для Крыма
фото © ysia.ru
Стоимость одного кубометра искусственных осадков для Крыма, вызванных с помощью специального самолета-лаборатории, составит менее 10 рублей.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник центра физики облаков и активных взаимодействий «ЦАС» Баграт Данилян.
«Мы будем воздействовать на облака с помощью пиротехнических изделий. На самолете установленные специальные средства выброса, объемом 1024 ствола. Такого комплекса ни у кого в мире нет. Мы можем с помощью этого комплекса обработать облака на очень большой территории. Если пересчитать на один дополнительный кубометр, то цена его 10 центов (7 рублей 52 копейки – ред.)», - сказал Баграт Данилян.
Один из методов воздействия – засевание облаков химическими реагентами. Кроме того, осадки можно увеличить с помощью азота.
«На самолете установлен генератор мелкодисперсных частиц льда. С помощью жидкого азота мы воздействуем на облака, создаем там искусственные кристаллы, которые в дальнейшем работают на тот физический процесс, который необходим. Экологическое воздействие наших реагентов – мизерное и незначительное. Климатические изменения имеют локальный характер», - пояснил специалист.
После «удара» по облакам осадки увеличиваются в течение максимум 40 минут.
«После воздействия, в зависимости от параметра облаков, расположения относительно поверхности земли, температуры, влагосодержания, внутри облаков начинаются процессы, и в течение 15-40 минут происходит перестройка облака и дальше осадки начинают выпадать на землю. Весь процесс длится до пяти часов», - подытожил ученый.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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