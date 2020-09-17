Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +28
море +23

Водный кризис

Ученые назвали стоимость кубометра искусственных осадков для Крыма

10:45 четверг, 17 сентября 2020
Ученые назвали стоимость кубометра искусственных осадков для Крыма

фото © ysia.ru

Стоимость одного кубометра искусственных осадков для Крыма, вызванных с помощью специального самолета-лаборатории, составит менее 10 рублей.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник центра физики облаков и активных взаимодействий «ЦАС» Баграт Данилян.

«Мы будем воздействовать на облака с помощью пиротехнических изделий. На самолете установленные специальные средства выброса, объемом 1024 ствола. Такого комплекса ни у кого в мире нет. Мы можем с помощью этого комплекса обработать облака на очень большой территории. Если пересчитать на один дополнительный кубометр, то цена его 10 центов (7 рублей 52 копейки – ред.)», - сказал Баграт Данилян.

Один из методов воздействия – засевание облаков химическими реагентами. Кроме того, осадки можно увеличить с помощью азота.

«На самолете установлен генератор мелкодисперсных частиц льда. С помощью жидкого азота мы воздействуем на облака, создаем там искусственные кристаллы, которые в дальнейшем работают на тот физический процесс, который необходим. Экологическое воздействие наших реагентов – мизерное и незначительное. Климатические изменения имеют локальный характер», - пояснил специалист.

После «удара» по облакам осадки увеличиваются в течение максимум 40 минут.

«После воздействия, в зависимости от параметра облаков, расположения относительно поверхности земли, температуры, влагосодержания, внутри облаков начинаются процессы, и в течение 15-40 минут происходит перестройка облака и дальше осадки начинают выпадать на землю. Весь процесс длится до пяти часов», - подытожил ученый.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольское водохранилище высохло и поросло травой. На снимках видно, что воды совсем не осталось, а то, что раньше было дном водохранилища, теперь похоже на степь.

До Феодосии и Керчи протянут водовод от Северо-Крымского канала. Главгосэкспертиза России одобрила смету проекта по строительству тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал (СКК) до Феодосии и Керчи.

В некоторых районах Симферополя воду будут давать на час меньше. В Симферополе скорректировали графики подачи водоснабжения в некоторых районах.

Как в Крыму будут бороться с потерями воды в теплосетях. Потери теплоносителя в отопительной системе жилого фонда в Крыму будут восполнять при помощи подкачки воды из резервных баков.

Происшествия
Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Спасатели Севастополя рассказали подробности о трагедии в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Происшествия
В Херсонесе сорвался со скалы и погиб московский священник

В Херсонесе сорвался со скалы и погиб московский священник

В Севастополе трагически погиб священник из Москвы Александр Шумский. Известно, что он сорвался со скалы в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Коронавирус в Крыму
Крым получил первые дозы вакцины от COVID

Крым получил первые дозы вакцины от COVID

Республика Крым получила первые 42 дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Stars
«Он был мажор»: Бледанс объяснила, почему не вышла замуж за сына Ротару

«Он был мажор»: Бледанс объяснила, почему не вышла замуж за сына Ротару

Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с сыном певицы Софии Ротару Русланом Евдокименко. В юности они вместе много времени проводили в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации