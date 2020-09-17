Общество
У Белой скалы пройдет фестиваль воздушных шаров
С 18 по 20 сентября у Белой скалы в Белогорске пройдет фестиваль воздушных шаров.
Об этом сообщает Федеральция воздухоплавательного спорта Республики Крым.
Организаторы пригласили пилотов с материковой части России и обещают незабываемое шоу.
В фестивале планируется задействовать 15 аэростатов. Полеты будут проходить рано утром: с 6.00 до 9.00 и, если позволит погода, по вечерам. Также в планах – устроить ночное свечение аэростатов , лазерную проекцию на Белую скалу и салют. Помимо «воздушного праздника» к услугам гостей катание на лошадях, экскурсии на Белую скалу и другие развлечения.
На полеты нужно записываться заранее, контактную информацию можно найти на сайте Федерации воздухоплавательного спорта Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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