Суд приговорил крымского сержанта к 11 годам колонии за наркоторговлю

Крымский гарнизонный военный суд признал бывшего военнослужащего виновным в торговле наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Находясь в Евпатории, действуя из корыстных побуждений в составе устойчивой организованной группы, совместно с иными лицами совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», – говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд лишил осужденного воинского звания «младший сержант». Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Бывший военный осужден по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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