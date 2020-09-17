Власть
США направили еще один военный корабль в Черное море
В Черное море направился американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma.
Об этом в Twitter сообщает шестой флот ВМС США, штаб-квартира которого находится в Неаполе.
«Судно начинает перемещаться на север в Черное море, чтобы начать обычные морские операции. Шестой флот регулярно работает в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров в регионе», - сообщили в Военно-морских силах страны.
Еще один военный эсминец США «Рузвельт» с ракетным оружием направился в Черное море для проведения совместных операция с союзниками НАТО «по обеспечению безопасности». Это был шестой выход в Черное море с начала года.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в последнее время активировалась авиация Североатлантического альянса, которая в ходе учений отрабатывает имитацию ракетных ударов по российской территории. По его данным, количество вылетов самолетов НАТО к границам РФ возросло на 30% по сравнению с показателями 2019 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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