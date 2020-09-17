Происшествия
Симферопольцу во время ремонта машины потребовалась помощь спасателей
Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» оказали помощь симферопольцу, который попал в сложную ситуацию во время ремонта автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Происшествие произошло вечером во вторник, 15 сентября, в микрорайоне Каменка Симферополя. «По прибытии спасатели выяснили, что у мужчины во время ремонта автомобиля указательный палец правой руки застрял в шрусе», - сообщили в МЧС.
Спасатели аккуратно распилили металлический предмет и сняли с пальца. В медицинской помощи мужчина не нуждался.
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