Севастопольцев зовут поучиться альпинизму и серфингу на экстрим-фесте

С 18 по 20 сентября в Севастополе у подножия горы Гасфорта пройдет фестиваль экстремальных видов туризма «XFEST 2020».

В течение трех дней жители и гости города смогут посмотреть на трюки профессиональных спортсменов и сами попробовать экстремальные развлечения.

«Под руководством опытных инструкторов посетители фестиваля могут примерить на себя амплуа отважного альпиниста, ловкого виндсерфера, бесстрашного канатоходца или роупджампера, открыть мир горных восхождений или водного туризма, узнать тонкости парусного спорта или секреты воздухоплавания», - сообщают организаторы.

Всего на фестивале запланированы 16 локаций, на которых будут представлены все популярные в Севастополе и Крыму виды экстремального туризма и активного отдыха. На главной сцене будут проходить акробатические шоу и шоу силачей.

Одна из фишек фестиваля – забег с препятствиями по пересеченной местности «Гонка Х». Среди других состязаний заявлены любительские соревнования по сап-серфингу, соревнования по воркауту среди атлетов и открытое состязание по подтягиваниям среди посетителей, а также гонки на электробайках, электросамокатах и моноколесах.

Вечером 19 сентября пройдет концерт с популярными у молодежи исполнителями. Среди хэдлайнеров Клава Кока, Филатов и Karas, Натан, Анет Сай и Masha.

Вход на фестиваль свободный, но необходимо зарегистрироваться на сайте xfest.ru.com. Подробная программа мероприятий есть в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

До места проведения фестиваля и обратно в город будут запущены дополнительные бесплатные автобусы с остановки общественного транспорта «5 км Балаклавского шоссе».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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