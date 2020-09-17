Севастопольцев призывают носить маски

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В Севастополе действует масочный режим в закрытых помещениях, - напомнил сегодня глава города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что ситуация осложняется, и поручил усилить контроль за соблюдением правил безопасности.

Ситуация действительно осложняется, и не только в Севастополе, где в последнее дни подтверждается до 20 случаев заболевания в день. 14 сентября ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших за сутки, причем не с начала некой «второй волны», а с начала пандемии, объявленной в марте 2020 года.

«Надо не просто проводить визуальный контроль, а начать работать непосредственно с людьми, давать больше разъяснений. Важно, чтобы люди это делали не ради отчета, а понимали всю серьезность происходящего. Очевидно, что необходимо возвращаться к активной пропаганде всех этих вещей. Ситуация сейчас несколько осложняется, поэтому людям надо больше объяснять», — подчеркнул Михаил Развожаев.

На необходимости масок в закрытых помещениях, на рынках и в других местах скопления людей настаивают и севастопольские врачи-инфекционисты, знающие об опасности коронавируса не понаслышке.

«Я зачастую слышу, что народ у нас весьма расслабленный, с низким чувством самосохранения. Но маски носить нужно. Прежде всего, нужно помнить о своих родных и близких. В инфекционную больницу люди с подтвержденным ковидом часто поступают целыми семьями.

По поводу споров, о том, что маска больше вредит, чем помогает: маску надевать очень важно, просто одноразовые маски нужно менять каждые два часа», — говорит главный врач севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж.

Расслабленность севастопольцев видна невооруженным глазом: если в апреле-мае, когда заболевших были единицы, маски носили многие, то сейчас все ровно наоборот: заболеваемость растет, а горожане словно почувствовали себя бессмертными. Наверное, пора вспомнить, что это не так, и поберечь себя и других.

Кроме этого, Инга Матяж призывает севастопольцев сделать прививку от гриппа. Прививочная кампания, напомним, стартовала в Севастополе 1 сентября. Прививку можно сделать в поликлинике по месту прикрепления или на мобильных пунктах вакцинации.

«Грипп никто не отменял и я, как клиницист, не представляю, что будет, если у нас коронавирусная инфекция будет сочетаться с гриппом у какого-то одного человека. Вернее, представить я могу, но увидеть мне бы этого не хотелось. Поэтому Департаментом здравоохранения и Правительством Севастополя сейчас принимаются все меры для того, чтобы вспышки гриппа в этом году у нас не было. У нас закуплена достаточная доза вакцин, поэтому прививка от гриппа в этом году просто обязательна, я всех прошу ее сделать», — обратилась к севастопольцам Инга Матяж.

В тексте использованы материалы: Форпост

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