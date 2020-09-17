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Происшествия

Севастопольца будут судить за убийство корабельного механика

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 71-летнего жителя города Севастополя (ч.1 ст. 105 УК РФ).

13 января 2020 года в воде в районе причала Южной бухты Севастополя с многочисленными ножевыми ранениям было обнаружено тело местного жителя – 71-летнего старшего механика одного из гражданских судов.

Преступление было совершено в условиях неочевидности – отсутствовали прямые свидетели, которые могли бы располагать значимыми сведениями и пролить свет на обстоятельства. Однако имелись очевидцы, которые ранее видели погибшего накануне его безвестного исчезновения в компании старшего механика этого же судна.

Установлено, что коллега погибшего в этом промежутке времени скрылся из Севастополя с денежными средствами. Он был объявлен в розыск. В ходе грамотной совместной работы правоохранительных органов Севастополя и Ленинградской области его местонахождение было установлено. Подозреваемый был задержан на даче своих родственников в Санкт-Петербурге.

Задержанный этапирован по месту совершения преступления. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У следствия имеются доказательства его непосредственной причастности к криминальной смерти жителя Севастополя. В настоящее время следователем следственного отдела по Нахимовскому району города Севастополя 49-летнему мужчине предъявлено обвинение по вышеуказанной статье уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что 31 декабря 2019. За несколько часов до наступления нового года, года между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого механик нанес коллеге не менее 17 ножевых ранений в жизненно важные органы, сбросив тело в воду.

Проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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