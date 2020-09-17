Власть
Прокуратуру Ялты возглавит выходец из Самарской области России
Новым прокурором Ялты станет старший советник юстиции Алексей Родивилов, ранее занимавший аналогичный пост в одном из районов Самары.
Соответствующий приказ издала Генпрокуратура России, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
43-летний Алексей Родивилов, по информации крымского ведомства, работает в органах прокуратуры с 2000 года, вся его карьера связана с Самарой и Самарской областью, где он, начав с должности следователя прокуратуры, в разное время занимал посты прокурора, старшего прокурора, заместителя городского прокурора, начальника следственного отдела прокуратуры Самарской области.
В Ялту Алексей Родивилов будет переведен с должности прокурора Ленинского района Самары.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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