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Власть

Прокуратура взялась за трудоустроивший насильника лагерь Евпатории

Ранее в Крыму было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования ребенка в одном из детских лагерей.

Прокуратура провела проверку евпаторийского детского лагеря, в котором в августе была изнасилована девятилетняя девочка. В учреждении были выявлены нарушения, сообщила пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в нарушение законодательства должностные лица лагеря привлекли к работе вожатым ранее судимого жителя города Люберцы Московской области. При этом официально трудоустройство оформлено не было, а сотрудники не проверяли, отсутствует ли у мужчины судимость.

Материалы прокуратуры направлены следователям для решения вопроса о возбуждении в отношении должностных лиц лагеря уголовного дела по статье «Халатность».

Напомним, 47-летний мужчина находился на испытательном сроке в качестве педагога-организатора в одном из детских лагерей Евпатории. Днем 19 августа он зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении девятилетней воспитанницы сексуальные действия. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится по стражей.

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