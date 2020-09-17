Власть
Прокуратура взялась за трудоустроивший насильника лагерь Евпатории
Ранее в Крыму было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования ребенка в одном из детских лагерей.
Прокуратура провела проверку евпаторийского детского лагеря, в котором в августе была изнасилована девятилетняя девочка. В учреждении были выявлены нарушения, сообщила пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что в нарушение законодательства должностные лица лагеря привлекли к работе вожатым ранее судимого жителя города Люберцы Московской области. При этом официально трудоустройство оформлено не было, а сотрудники не проверяли, отсутствует ли у мужчины судимость.
Материалы прокуратуры направлены следователям для решения вопроса о возбуждении в отношении должностных лиц лагеря уголовного дела по статье «Халатность».
Напомним, 47-летний мужчина находился на испытательном сроке в качестве педагога-организатора в одном из детских лагерей Евпатории. Днем 19 августа он зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении девятилетней воспитанницы сексуальные действия. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится по стражей.
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