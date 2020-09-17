Под Симферополем легковой автомобиль «снес» припаркованную иномарку

В Симферопольском районе водитель отечественного автомобиля не рассчитал скорость и снес припаркованную у обочины иномарку, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.

«37-летний водитель «ЗАЗ», двигаясь со стороны села Белоглинка в направлении поселка Мирное, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с припаркованным у обочины «Daewoo», - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. По предварительным данным он получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лба и ушиб грудной клетки.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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