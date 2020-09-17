«Он был мажор»: Бледанс объяснила, почему не вышла замуж за сына Ротару

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Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с сыном певицы Софии Ротару Русланом Евдокименко. В юности они вместе много времени проводили в Крыму.

«Мы дружили и, может быть, даже обнимались под подъездом. Немножечко. Но на меня всегда были падки бандиты, валютчики. Они все мои. Они меня, конечно, никогда не трогали, не приставали. Мы были маленькие еще с Русланом. Мы с ним, что могли? Только скромно поцеловаться. Это все, что могли себе позволить».

Как сказала Бледанс, потом в ее жизни появился парень постарше, который, правда, через какое-то время ушел в армию.

«Я плакала под стенами военкомата. Правда, недолго плакала. Я очень влюбчивая. Девочка циничная. Что касается Руслана, то он был конкретный мажор, нарядный такой. Все время на машине. Эти отношения не были серьезными. А у меня была цель поступить в театральный институт, поэтому мы расстались», — заметила актриса.

Как известно и Руслан Евдокименко, и Эвелина Бледанс родились и выросли в Ялте.

Напомним, что Эвелина Бледанс в итоге трижды выходила замуж, но все ее браки оказались неудачными. Сейчас актриса одинока.

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