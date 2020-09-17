Не было с собой таблеток: в Крымских горах со скалы снимали туристку

Во время похода 51-летней женщине в Крыму стало плохо.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Инцидент произошел в районе Боткинской тропы. Сотрудники МЧС выяснили, что у туристки не было необходимых препаратов, которые выписывают по рецепту.

«Женщину транспортировали с труднодоступного участка местности со сложным скальным рельефом южного плато горы Ай – Петри к карете скорой медицинской помощи», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели напомнили, что важно учитывать особенности своего организма, прежде чем отправиться в поход.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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