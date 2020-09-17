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Названа основная причина аварий на трассе «Таврида»
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С начала года на трассе «Таврида» произошло 59 аварий, в которых погибли 22 человека, а 95 пострадали. Одна из основных причин ДТП – сон за рулем.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.
«Трасса «Таврида» имеет очень хорошее дорожное покрытие. Она по сути прямая без резких поворотов и встречных полос. Наиболее безопасный участок возле Феодосии, в Кировском и Ленинском районах – там есть небольшие повороты, и водитель хоть чем-то занят за рулем. Начиная от Белогорского района, дорога идет почти прямая. Человек держит руль в одном положении, взгляд направлен в одну точку. Такое положение убаюкивает», - пояснил Леонтьев.
Основная часть аварий, по его словам, происходит с трех ночи до шести утра. При этом представитель ГИБДД заверил, что «Таврида» стала безопаснее. Транспортные потоки разделили, это исключило лобовые столкновения. Однако необходимость соблюдать скоростной режим, дистанцию и не садиться за руль уставшим остается.
«Для одной дороги, пять десятков ДТП с начала года – это огромное количество. Водитель, который садиться за руль не отдохнувшим – потенциальный убийца. Это нужно понимать», - заключил Леонтьев.
31 июля на участке трассы «Таврида» недалеко от Белогорска произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter, ехавшего по маршруту Краснодар-Севастополь, и грузовика «КамАЗ». Пассажирский автобус врезался в попутно двигавшееся грузовое авто. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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