На выезде из Крыма у гражданина Украины изъяли 60 тысяч долларов

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Гражданин Украины пытался вывезти через пункт пропуска «Джанкой» 71 тыс долларов. Как сообщила пресс-служба Крымской таможни, мужчине позволили вывезти 10 тыс долларов, а остальные деньги изъяли.

«Выявили незадекларированные таможенному органу наличные денежные средства. 71 тысячу долларов гражданин Украины пытался незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС в дорожной сумке среди иных вещей, находящихся в салоне автомобиля», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина в пассажирской таможенной декларации, представленной таможенному органу при выезде, указал только принадлежащий ему автомобиль. Сведения о наличии у гражданина валюты, подлежащей таможенному декларированию, в поданной декларации отсутствовали. Также мужчина не сообщил таможенникам о деньгах в устном порядке.

«После фиксации правонарушения, наличные денежные средства в сумме 10 тысяч долларов возвращены владельцу, поскольку перемещение указанной суммы не предусматривает их обязательное декларирование таможенному органу. Превышающая установленные законодательством нормы сумма в размере 61 тысячи долларов изъята Крымской таможней и направлена на исследование», – уточнили в пресс-службе.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств Крымской таможней зарегистрировано сообщение о преступлении, ответственность за которое предусмотрена по части 2 статьи 200.1 УК РФ – контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере. Проводятся следственные мероприятия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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