МВД расследует уголовное дело по факту драки с чеченцами под Симферополем

Крымские полицейские расследуют уголовное дело по факту драки, которая произошла в симферопольской Каменке в конце августа.

На вопросы СМИ о последствиях происшествия, информация о котором активно обсуждалась в соцсетях, в пресс-службе МВД по Республике Крым пояснили, что участники драки заявлений друг на друга не писали.

«Спорная ситуация, сложившаяся между жильцами соседних домов, один из которых сдавался внаем частным лицам, носила бытовой характер. От подачи заявлений в органы внутренних дел все пострадавшие отказались. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции они пояснили, что в настоящее время инцидент с соседями исчерпан», – пояснили в пресс-службе в ответ на запрос агентства.

Инцидент произошел вечером 28 августа. Сотрудники «скорой помощи» сообщили полицейским, что трем мужчинам, получившим телесные повреждения, была оказана помощь. Полицейские установили, что в поселке Каменка, в жилом массиве частных домовладений произошел конфликт между соседями. «По выявленным фактам отделом дознания отдела полиции «Киевский» УМВД по Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство. Расследование уголовного дела продолжается», – уточнили в МВД.

В МВД добавили, что информации о другом происшествии на сходе граждан в микрорайоне Украинка (Марьино), возмущенных приставаниями представителя национальной диаспоры к 21-летней местной жительнице, и последующего решения «отомстить» им, не соответствует действительности. По данным МВД, факта избиения представителей национальной диаспоры зафиксировано не было и в полицию с соответствующими заявлениями обращений не поступало.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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