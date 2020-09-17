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Много пьют: в Крыму предложили сократить новогодние каникулы

20:16 четверг, 17 сентября 2020
Много пьют: в Крыму предложили сократить новогодние каникулы

фото © Новости Крыма

Сокращение часов продажи алкоголя в новогодние праздники не принесет должного эффекта, эффективней было бы сократить новогодние многодневные выходные.

Такое мнение высказала врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории Марина Шоренко.

Ранее член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой сократить часы продажи алкоголя в новогодние праздники с 14.00 до 18.00, сообщил RT.

«Те, кто очень хотят, могут успеть купить достаточно алкоголя и за эти четыре часа. А те, кто не успел, могут обратиться к суррогатам», - сказала Шоренко.

По ее словам, нужно не ограничивать продажу алкоголя, а сокращать длительность новогодних каникул. Это, по мнению специалиста, отобьет желание у работающих людей выпить накануне рабочей недели.

«Речь идет не просто об ограничении продажи алкоголя в Новый год, а об уменьшении продолжительности новогодних каникул. Те люди, которые социально адаптированы и не страдают алкоголизмом, то они, естественно, зная, что им завтра на работу, скорее всего, не будут употреблять спиртные напитки», - уточнила она.

Однако в Минздраве считают наоборот, что сокращение времени продажи алкоголя снижает его потребление. Таким образом, число смертей в состоянии алкогольного опьянения уменьшается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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