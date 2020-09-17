Власть
Междугородные автобусы в Крыму за лето перевезли 2,7 млн пассажиров
Более 2,7 млн билетов на междугородные автобусы, курсирующие по Крыму, было продано за лето.
Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымавтотранс».
«За три летних месяца ГУП РК «Крымавтотранс» через автостанционную сеть было реализовано более 2,7 млн билетов. Более 49 тысяч билетов были куплены через сайт «Билетик онлайн». Отметим, что больше всего проездных документов было продано в августе – более 1,1 млн штук», – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, за три летних месяца и первые две недели сентября на предприятие поступило 248 обращений от пассажиров. Чаще всего граждане жаловались на состояние транспортных средств автомобильных перевозчиков и грубое отношение к пассажирам со стороны водителей. Также поступали предложения по организации внутренней логистики.
По факту обращений пассажиров к 24 сотрудникам автостанций «Крымавтотранса» применены меры дисциплинарного взыскания, семь человек уволены.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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