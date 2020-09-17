Власть
Лукашенко стал замминистра транспорта Крыма
Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра транспорта РК.
Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
«Назначить Лукашенко Николая Николаевича на должность заместителя министра транспорта Республики Крым», - говорится в тексте распоряжения.
Отметим, на сегодня, помимо новоназначенного Лукашенко, у министра транспорта Крыма Сергея Карпова есть три заместителя, в том числе первый зам Татьяна Малий.
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