Лукашенко стал замминистра транспорта Крыма

Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра транспорта РК.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.

«Назначить Лукашенко Николая Николаевича на должность заместителя министра транспорта Республики Крым», - говорится в тексте распоряжения.

Отметим, на сегодня, помимо новоназначенного Лукашенко, у министра транспорта Крыма Сергея Карпова есть три заместителя, в том числе первый зам Татьяна Малий.

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