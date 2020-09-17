Здоровье
Крымчане психуют, врач рассказал как этого избежать
фото © кадр из фильма
Несмотря на то, что зачастую обострение психического здоровья происходит осенью и весной, заболевание может усилиться в любое время года.
Об этом в интервью «Вести Крым» рассказал заведующий соматопсихиатрическим отделением №5 ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана» Риштаков Сергей.
«У здоровых людей может наблюдаться некоторое ухудшение душевного самочувствия. Это связано, в первую очередь, с изменениями ритма питания и количества солнечных дней. Но говорить о психической патологии – неправильно. У любого человеко изменяется душевное состояние. Существует профилактика. Нужно соблюдать режимы питания, отдыха и сна.Также нужно сокращать воздействие стресогенных факторов – как говориться: «Не лезть в самое пекло», — констатировал он.
Существует множество психических расстройств, которые проявляются по-разному. В целом для них характерно сочетание анормальных мыслей, представлений, эмоций, поведенческих реакций и отношений с окружающими.
К психическим расстройствам относят депрессию, биполярное аффективное расстройство, шизофрению и другие психозы, деменцию, умственную отсталость и расстройства развития, включая аутизм.
Существуют эффективные стратегия профилактики психических расстройств, таких как шизофрения.
Существуют действенные методы лечения и ухода, позволяющие уменьшить страдания больных.
Ключевое значение имеет доступ к медико-санитарным и социальным структурам, обеспечивающим лечение и социальную поддержку.
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