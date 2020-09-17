Крымчанам, захваченным пиратами, угрожают смертью

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Крымчанам, захваченным пиратами в Экваториальной Гвинее, угрожают смертью.

Пираты захватили российских моряков 9 мая текущего года. Севастопольца Алексея Перфильева похитили на сухогрузе «RIO MITONG» (ходит под флагом Коморских островов в Гвинейском заливе), где он работает судовым электромехаником. При захвате Перфильев сопротивлялся и его ранили в ногу.

В тот же день с судна «Джибло» похитили севастопольца Валентина Нечая и симферопольца Вячеслава Сечина.

Родственники крымчан неоднократно обращались в МИД, Следственный комитет, профсоюз моряков России, к уполномоченному по правам человека, в приемную президента России. И везде получали ответы, что ситуация под контролем, ведутся переговоры.

Вопрос должен был решиться еще в июне: компания судовладельцев направила пиратам выкуп, но человека, везшего деньги, задержали власти Нигерии. Власти России в курсе, что сделка сорвалась, но что предпринимают для вызволения моряков, не сообщают.

Между тем, не получившие денег пираты стали обращаться с пленниками еще хуже: «Перестали кормить, кормят какой-то фасолью один раз в день или вообще ничего не дают. Перестали давать воду, – цитирует телеканал Первый севастопольский родственников моряков. – Они пьют только дождевую воду и воду из земляного колодца. Говорит, что состояние здоровья… похожи на живые трупы».

На днях родственники получили от пиратов сообщение: те грозят убивать российских моряков по одному, если в ближайшее время с ними не свяжутся представители судовладельца и не решат вопрос передачи денег.

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