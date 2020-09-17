Крымчан приглашают вступать в Регистр доноров костного мозга

Благотворительная организация «Русфонд» приглашает жителей и гостей Крыма вступать в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ). Как сообщили в РДКМ, сделать это можно в местных отделениях сети клиник «Ивитро».

«Пандемия изменила жизнь каждого из нас. Но в крайне сложной ситуации оказались те, кто борется с тяжелыми заболеваниями и кому поставили страшный диагноз – рак. Для многих из них пересадка костного мозга – единственный шанс на спасение. И, несмотря на ограничения и карантин, находятся герои, готовые стать донорами и спасти жизнь незнакомого человека, – говорится в сообщении фонда. – Ежегодно Русфонд проводит акции по всей стране, чтобы в России стало как можно больше потенциальных доноров».

Согласно данным на сайте РДКМ им. Васи Перевощикова, там зарегистрировано уже более 39,5 тыс потенциальных доноров, а реальными донорами костного мозга стали 15 человек.

Стать потенциальным донором может любой гражданин в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных заболеваний. Для этого необходимо посетить ближайшую лабораторию, которая принимает участие в акции, и сдать 4-9 мл крови для определения HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совместимость.

Ранее сообщалось, что Русфонд собрал почти 1,4 млн рублей на покупку дополнительных средств индивидуальной защиты для крымских медиков, которые работают в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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