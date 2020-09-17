Крым получил первые дозы вакцины от COVID

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Республика Крым получила первые 42 дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский в ходе олнай-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Мы заявляли потребность около 3000 (вакцин – ред.), нам обещал Минздрав РФ, что до конца сентября постарается этот вопрос решить. На сегодняшний день это 42 дозы – это первая ласточка, апробация логистики доставки, потому что вакцина должна храниться при температуре -18 градусов, и должна быть использована в течение 30 минут после разморозки», - пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин 11 августа сообщил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса.

«Вакцина формирует устойчивый иммунитет» и «прошла все необходимые проверки», заверил Путин. Чтобы подчеркнуть свое доверие к разработанному препарату, он добавил, что такую прививку уже сделала одна из его дочерей. Всего вакцинацию прошли 38 человек, среди них - несколько высокопоставленных чиновников и глава НИЦЭМ имени Гамалеи, где разработали препарат, Александр Гинцбург.

Уже в августе-сентябре планируется начать вакцинацию новым препаратом российских медиков, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В регионы России вакцина поступит с 1 января 2021 года. Тогда же, по словам Александра Гинцбурга, начнется третья фаза испытаний препарата в Москве, к которой приступят «сразу, как деньги дадут». По данным российского Минздрава, в испытаниях будут участвовать почти 800 добровольцев - эти тесты должны будут подтвердить результаты, полученные в ходе первой фазы испытаний.

Препарат «Гам-Ковид-Вак2» - это так называемая векторная вакцина. Такие вакцины создаются на основе безобидных, ослабленных вирусов (векторов), в состав которых встроен ген - небольшой участок генома того заболевания, против которого организм должен выработать иммунитет, в данном случае, ген коронавируса SARS-CoV-2.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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