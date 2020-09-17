Конкурс «Мисс Крым 2020»: появилась информация о секретах закулисья

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На днях в Ялте завершился единственный официальный конкурс красоты на полуострове «Мисс Крым — 2020». Главную корону республики завоевала юная ялтинка Дарья Ястремская.

С ней и генеральным директором ООО «Мисс Крым» Юлией Кондратьевой пообщался корреспондент Федерального агентства новостей.

Как рассказала Юлия Кондратьева, стандартно в конкурсах красоты участвуют девушки от 16 до 22 лет. При этом конкурсантка должна обладать определенными параметрами (рост более 172 см) и приятной внешностью. Что касается возраста, то, допустим, даже на конкурс «Мисс Россия» редко берут девушек старше 22-23 лет — в этом возрасте карьера модели, по сути, заканчивается.

Юлия Кондратьева подчеркнула, что «Мисс Крым» не является каким-то этапом цепочки конкурсов — девушки проходят кастинг, там нет такого, что кто-то победил у себя в городе и был выдвинут как победительница на «следующий этап» уже по республике.

Победительнице нынешнего конкурса Дарье Ястремской 17 лет. Она оканчивает школу и планирует поступить в университет в Москве по направлению, связанному со сферой красоты. В свободное время когда-то немного увлекалась конным спортом, но сейчас все время посвящено моделингу.

В случае, если коронавирус не внесет свои коррективы и в 2021 году границы будут открыты, девушка поедет на конкурс «Мисс Земля — 2021», где будет представлять Крым.

Интересный момент конкурса: девушки в одном из выступлений дефилировали в шубах — в Ялте, когда температура на улице сегодня превышает +24 градуса, выступление в подобном наряде выглядит даже экстремально. Как говорит Дарья, в целом все девушки понимали, что это уже последний рывок, финал и все зависело только от них.

Как объяснила Юлия Кондратьева, все девушки, участвующие в конкурсе, подписывают специальное соглашение перед началом всех мероприятий, а аннулируется оно с окончанием финала. В соглашении указано, что участницы определенный период не могут ни с кем сотрудничать, кроме самих организаторов.

В этом году финалисток конкурса выбирали из 600 крымчанок, но, как рассказывает Юлия Вячеславовна, выбрать главных участниц конкурса не так-то просто. Часто бывает так, что девушка соответствует всем параметрам по внешности, но есть много внутренних факторов, мешающих ей реализоваться на конкурсе.

Почти на каждом конкурсе красоты одним из выходов является дефиле в купальниках. А так как в конкурсе в Ялте участвовали конкурсантки от 16 лет, организаторы внимательно подбирали образы девушек, чтобы никаких малейших намеков на откровение не было.

«У нас внимательно к этому относятся. У нас закрыты попы, закрыто все спереди, мы даже живот не показываем, есть легкие накидки. У нас купальные костюмы, которые не стыдно показать на сцене. Мы же не выходим в нижнем белье и чулках. У нас серьезные гости присутствуют, поэтому мы все делаем идеально. Мы не хотим, чтобы где-то писали, будто мы выпустили голых девушек на сцену в 16 лет. Нет уж, спасибо, нам такое не нужно», — сказала Юлия Кондратьева.

«Стоит понимать, что конкурс красоты — это не только шоу, это годичная работа — и с самими девушками, и с различными проектами, форумами, чтобы Республику Крым знали. Да, о Крыме знают, но дальние регионы России мало что слышали, а другие страны вообще не знают о нас. Пару лет назад участница нашего конкурса приехала на Филиппины: так там даже не знали, где вообще республика находится. Предполагали, что это где-то в Бразилии. Красота — это чуть ли не единственное связующее, чтобы рассказать о месте, откуда ты. За красотой и спортом всегда будущее — именно спортсмен, олимпийский чемпион сможет популяризировать свой край, выступая где-то за границей. Так же и конкурсантки из Ялты, Севастополя, Санкт-Петербурга — именно они на мировом уровне сделают свой город и страну популярными!» — заключила генеральный директор ООО «Мисс Крым».

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