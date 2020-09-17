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Коронавирус в Крыму

Из-за эпидемии: в России стали отменять поездки школьников в Крым

08:34 четверг, 17 сентября 2020

Призовая поездка победителей конкурса сочинений о войне в Севастополь обязательно состоится, но не сейчас.

Об этом сообщили в краевом Заксобрании.

В качестве награды шесть старшеклассников, чьи сочинения о Второй мировой войне признаны лучшими, были награждены поездкой в мае 2020 года в город-герой Севастополе. Однако в связи с пандемией коронавируса поездку перенесли на сентябрь – ее планировали приурочить к торжественным мероприятиям в честь 75-летия окончания войны.

«К сожалению, до настоящего времени сохраняется запрет на организованные поездки детей между регионами страны. Поэтому мы не можем провести долгожданный экскурсионный выезд для наших победителей, среди которых есть и дети из самых отдаленных районов Камчатки. Ребята и их родители оповещены о том, что поездка в Севастополь все же состоится, как только будут сняты ограничения», – сообщил спикер краевого Заксобрания Валерий Раенко.

Историко-литературный конкурс ежегодно проводится Законодательным Собранием Камчатского края и краевым благотворительным фондом «Молодежь. Камчатка. Спорт» при поддержке Фонда президентских грантов. Победители поощряются поездкой в города-герои России. Ранее были организованы экскурсии в Брест, Москву, Санкт-Петербург и Волгоград.

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