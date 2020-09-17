Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки

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За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции.

33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3494 случая новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2642 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 634 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3189 человек.

Выздоровевших за весь период – 2213 человек.

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