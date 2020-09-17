Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Из-за эпидемии: в России стали отменять поездки школьников в Крым ● Власти Крыма пока не собираются наказывать граждан за прогулки без масок ● В Крыму продлили запрет на посещение пациентов больниц ● В Севастополе приезжий умер от COVID-19 ● В Севастополе COVID-19 заразились пенсионеры: сводка за сутки
Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки
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За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции.
33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3494 случая новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2642 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 634 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3189 человек.
Выздоровевших за весь период – 2213 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма пока не собираются наказывать граждан за прогулки без масок. Жителям Крыма Роспотребнадзор рекомендовал носить медицинские маски в связи с пандемией коронавируса. Тех, кто не собирается этого делать, штрафовать не будут.
Крымчане психуют, врач рассказал как этого избежать. Несмотря на то, что зачастую обострение психического здоровья происходит осенью и весной, заболевание может усилиться в любое время года.
В Севастополе приезжий умер от COVID-19. За прошедшие сутки в Севастополе была зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19.
В Севастополе COVID-19 заразились пенсионеры: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19.
Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции.
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