Два ялтинца украли бытовую технику на 60 тысяч в магазинах Симферополя

Из супермаркетов цифровой и бытовой техники пропал ряд товаров: портативные колонки, электробритвы, диски к игровым приставкам.

По подозрению в краже задержали двоих 26-летних жителей Ялты.

«Заявители сообщили о кражах из магазинов двух портативных колонок, электробритв, дисков к игровым приставкам и других дорогостоящих товаров. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей», - отметили в ведомстве.

Как выяснилось, предприимчивые друзья специально приехали в крымскую столицу, чтобы украсть дорогие товары. Мужчинам помогла невнимательность продавцов. Часть вещей они оставили себе, а остальное продали.

Теперь товарищей заключили под стражу, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе вор-рецидивист с ножом ограбил магазин. В Севастополе мужчина с ножом ограбил магазин. Задержать нарушителя помогла его супруга, сообщает пресс-служба МДВ по региону.

Крымчанину грозит восемь лет тюрьмы за грабеж. 34-летний ранее не судимый житель Ялты напал на прохожего и отнял у него мобильный телефон и крупную сумму денег.

Крымчанин полтора года насиловал малолетнюю дочь. Симферопольца будут судить за изнасилование и ряд действий сексуального характера против собственной малолетней дочери.

В Севастополе драка между женщинами из-за мужчины-уголовника закончилась грабежом. Выяснение отношений между двумя женщинами закончилось преступлением.