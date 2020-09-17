Происшествия
Два ялтинца украли бытовую технику на 60 тысяч в магазинах Симферополя
Из супермаркетов цифровой и бытовой техники пропал ряд товаров: портативные колонки, электробритвы, диски к игровым приставкам.
По подозрению в краже задержали двоих 26-летних жителей Ялты.
«Заявители сообщили о кражах из магазинов двух портативных колонок, электробритв, дисков к игровым приставкам и других дорогостоящих товаров. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей», - отметили в ведомстве.
Как выяснилось, предприимчивые друзья специально приехали в крымскую столицу, чтобы украсть дорогие товары. Мужчинам помогла невнимательность продавцов. Часть вещей они оставили себе, а остальное продали.
Теперь товарищей заключили под стражу, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Крымчанину грозит восемь лет тюрьмы за грабеж. 34-летний ранее не судимый житель Ялты напал на прохожего и отнял у него мобильный телефон и крупную сумму денег.
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