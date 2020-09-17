Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +28
море +23

Происшествия

Два ялтинца украли бытовую технику на 60 тысяч в магазинах Симферополя

Из супермаркетов цифровой и бытовой техники пропал ряд товаров: портативные колонки, электробритвы, диски к игровым приставкам.

По подозрению в краже задержали двоих 26-летних жителей Ялты.

«Заявители сообщили о кражах из магазинов двух портативных колонок, электробритв, дисков к игровым приставкам и других дорогостоящих товаров. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей», - отметили в ведомстве.

Как выяснилось, предприимчивые друзья специально приехали в крымскую столицу, чтобы украсть дорогие товары. Мужчинам помогла невнимательность продавцов. Часть вещей они оставили себе, а остальное продали.

Теперь товарищей заключили под стражу, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе вор-рецидивист с ножом ограбил магазин. В Севастополе мужчина с ножом ограбил магазин. Задержать нарушителя помогла его супруга, сообщает пресс-служба МДВ по региону.

Крымчанину грозит восемь лет тюрьмы за грабеж. 34-летний ранее не судимый житель Ялты напал на прохожего и отнял у него мобильный телефон и крупную сумму денег.

Крымчанин полтора года насиловал малолетнюю дочь. Симферопольца будут судить за изнасилование и ряд действий сексуального характера против собственной малолетней дочери.

В Севастополе драка между женщинами из-за мужчины-уголовника закончилась грабежом. Выяснение отношений между двумя женщинами закончилось преступлением.

Происшествия
Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Упал со скалы с внуком: подробности о гибели российского священника в Херсонесе

Спасатели Севастополя рассказали подробности о трагедии в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Происшествия
В Херсонесе сорвался со скалы и погиб московский священник

В Херсонесе сорвался со скалы и погиб московский священник

В Севастополе трагически погиб священник из Москвы Александр Шумский. Известно, что он сорвался со скалы в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Коронавирус в Крыму
Крым получил первые дозы вакцины от COVID

Крым получил первые дозы вакцины от COVID

Республика Крым получила первые 42 дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Stars
«Он был мажор»: Бледанс объяснила, почему не вышла замуж за сына Ротару

«Он был мажор»: Бледанс объяснила, почему не вышла замуж за сына Ротару

Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с сыном певицы Софии Ротару Русланом Евдокименко. В юности они вместе много времени проводили в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации