Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки ● Из-за эпидемии: в России стали отменять поездки школьников в Крым ● Власти Крыма пока не собираются наказывать граждан за прогулки без масок ● В Крыму продлили запрет на посещение пациентов больниц ● В Севастополе приезжий умер от COVID-19
Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44
фото © Новости Крыма
За последние сутки в республике скончался еще один зараженный COVID.
Число жертв достигло 44, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
«Всего выявлено 3494 положительных тестов на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1191 человек, выписано с выздоровлением – 2213, умерших – 44», - уточнили в министерстве.
По данным за прошедшие сутки, под медицинским наблюдением остается почти 2,3 тыс. человек. Из них 1,7 тыс. находится на лечении в стационарах, а остальные изолированы в обсерваторы или дома.
Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, за 16 сентября медики зафиксировали еще 78 случаев инфицирования, что превышает показатели заболеваемости с начала недели.
Кроме того, во вторник главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская заявила, что за последние семь дней в регионе выявили 296 новых очагов заражения.
Наибольший рост заболевания COVID фиксируется в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районе. При этом, в Ялте удалось предотвратить взрыв заражения после высокого курортного сезона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции.
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