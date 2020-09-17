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Коронавирус в Крыму

Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44

11:00 четверг, 17 сентября 2020
Число умерших от коронавируса в Крыму выросло до 44

фото © Новости Крыма

За последние сутки в республике скончался еще один зараженный COVID.

Число жертв достигло 44, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

«Всего выявлено 3494 положительных тестов на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1191 человек, выписано с выздоровлением – 2213, умерших – 44», - уточнили в министерстве.

По данным за прошедшие сутки, под медицинским наблюдением остается почти 2,3 тыс. человек. Из них 1,7 тыс. находится на лечении в стационарах, а остальные изолированы в обсерваторы или дома.

Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, за 16 сентября медики зафиксировали еще 78 случаев инфицирования, что превышает показатели заболеваемости с начала недели.

Кроме того, во вторник главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская заявила, что за последние семь дней в регионе выявили 296 новых очагов заражения.

Наибольший рост заболевания COVID фиксируется в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районе. При этом, в Ялте удалось предотвратить взрыв заражения после высокого курортного сезона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Движемся к сотне: в Крыму 78 новых заражений коронавирусом за сутки. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции.

Из-за эпидемии: в России стали отменять поездки школьников в Крым. Призовая поездка победителей конкурса сочинений о войне в Севастополь обязательно состоится, но не сейчас.

Власти Крыма пока не собираются наказывать граждан за прогулки без масок. Жителям Крыма Роспотребнадзор рекомендовал носить медицинские маски в связи с пандемией коронавируса. Тех, кто не собирается этого делать, штрафовать не будут.

Крымчане психуют, врач рассказал как этого избежать. Несмотря на то, что зачастую обострение психического здоровья происходит осенью и весной, заболевание может усилиться в любое время года.

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